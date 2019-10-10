İhtiyaç molası bahanesiyle polisten kaçtı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de adliyeye götürülen bir şüpheli, tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçtı.

Alınan bilgiye göre, karıştığı bir olay nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen O.T, adliyeye götürüldüğü sırada polislere tuvalete gitmesi gerektiğini söyleyerek aracın Sultanbeyli'de durmasını sağladı.

Araçtan indirilen O.T. bir anda polislerin elinden kaçarken, polisler şüpheliyi araçla takip etti. Kovalamaca sırasında ekip aracının lastiğinin patlaması üzerine, polisler yaya olarak şüpheliyi yakalamaya çalıştı.

Ekipler, Aydos Ormanı istikametine kaçarak izini kaybettiren şüphelinin yakalanması için destek talebinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin ve bölgeye sevk edilen polis helikopterinin şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.



