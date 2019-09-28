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İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanları New York'ta toplandı

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülkelerin dışişleri bakanlarının yıllık koordinasyon toplantısı New York'ta düzenlendi.İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin,...

Genel 28.09.2019, 01:16
İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanları New York'ta toplandı
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İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülkelerin dışişleri bakanlarının yıllık koordinasyon toplantısı New York'ta düzenlendi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan Teşkilata üye ülkelerin dışişleri bakanlarınca gerçekleştirilen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Filistin, Kudüs, Arakanlı Müslümanlar (Rohingyalar), Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir, Yemen, Sudan, Afganistan, Libya, Mali, Afrika'nın Sahel bölgesi, Orta Afrika, Somali, Dağlık Karabağ, Filipinler, Tayland ve Sri Lanka'daki Müslüman grupların son durumuna değindi.

Useymin, İİT'nin, İslamofobi olgusuyla mücadele etmek, hoşgörü ile itidalin yaygınlaşmasına çalışmak, farklı din ve kültürlerarası diyalogu teşvik etmek suretiyle İslam hakkındaki yanlış düşüncelerin önüne geçilmesine çalıştığını vurguladı.

Useymin ayrıca Saudi Aramco'ya ait iki tesise düzenlenen saldırıya dikkati çekerek, İİT üyesi Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik saldırının tüm İslam aleminin güvenliğine yapılmış saldırı olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.



#Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) #Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir #İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) #new york
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