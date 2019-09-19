IKBY, gelecek yıl yapılacak nüfus sayımına “çekinceli“ yaklaşıyor

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Planlama Bakanı Dara Reşid Mahmud, gelecek yıl yapılması planlanan nüfus sayımına dair çekinceleri olduğunu söyledi.

Mahmud, Irak Başbakanlık Müsteşarı Mehdi Allak ile Erbil'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Ekim 2020'de yapılması öngörülen nüfus sayımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak'ta 20 yıl aradan sonra yapılacak sayıma dair Mahmud, "Şu an ülkede istikrar sağlanmış değil. Bu nedenle sayımın uygun koşullarda yapılmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahmud, detay vermeksizin konuyla ilgili çekincelerini de Irak tarafına ilettiğini dile getirdi.

- Nüfus sayımı için komisyon oluşturuldu

Irak Başbakanlık Müsteşarı Allak da nüfus sayımında belirlenen süre çerçevesinde çalışacaklarını, işlemlerin açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için çaba harcayacaklarını söyledi.

Allak, nüfus sayımı için bir komisyon oluşturulduğunu, burada yerel ve uluslararası uzmanların görev yapacağını belirtti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de geçen hafta yaptığı açıklamada, Irak'ta nüfus sayımı yapılmasının önemli olduğunu belirterek, "IKBY hükümetinin sayım mekanizmasına itirazı var ve bunun göz önünde bulundurulması gerekir. Nüfus sayımı, hiçbir unsura karşı siyasi bir koz olarak kullanılmamalı." ifadelerini kullanmıştı.

Irak Planlama Bakanı Sabah Dileymi, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Ekim 2020'de yapılması planlanan ülke genelindeki nüfus sayımı için hazırlıkların başladığını belirterek, bunun IKBY'yi de kapsayacağını ifade etmişti.

Ülkede en son 1997 yılında Saddam Hüseyin rejimi döneminde nüfus sayımı yapılmış, IKBY'nin dahil edilemediği sayımda Irak nüfusu 19 milyon, IKBY'nin nüfusu da 3 milyon olarak açıklanmıştı.

Irak nüfusunun şu anda 38 milyon olduğu tahmin ediliyor.