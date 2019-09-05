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IKBY, Türkiye'nin seçim tecrübesinden yararlanmak istiyor

- IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Şirvan Zırar, Türkiye'nin seçim şeffaflığı ve seçmen kayıtlarındaki deneyiminin örnek olduğunu belirtti

Genel 05.09.2019, 11:43
IKBY, Türkiye'nin seçim tecrübesinden yararlanmak istiyor
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ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye'nin seçim şeffaflığı ve seçmen kayıtlarına ilişkin tecrübesinden faydalanmak istiyor.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Şirvan Zırar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin seçmen kütüğü listeleri ve seçim şeffaflığı konusundaki deneyimine dikkati çekti.

Bir süre önce Ankara'da Yüksek Seçim Kurulunu (YSK) ziyaret ettiklerini belirten Zırar, "Türkiye'de devletin elinde seçmen bilgileri var. Bizim gibi aylarca seçmen listelerinin güncellenmesiyle uğraşmıyor. Türkiye'nin seçmen kütüğünün hazır olması kimsenin eleştirisine mahal bırakmıyor." dedi.

IKBY'nin sağlıklı ve güncel bir seçmen kütüğü sistemine sahip olması isteğini dile getiren Zırar, bu konuda YSK'yi örnek alarak Türkiye'nin seçim tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Zırar, IKBY'de halkın taleplerini karşılayacak yeni bir seçim yasasına da ihtiyaç olduğunu belirtti.

Komisyon olarak seçim yasasıyla ilgili bir proje hazırladıklarını ve yakında Meclise sunacaklarını söyleyen Zırar, konuyu Birleşmiş Milletler Irak Temsilciliği yetkilileri ve IKBY Meclisindeki Anayasa Komisyonuyla ele alacaklarını kaydetti.

#IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Şirvan Zırar #seçim #türkiye
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