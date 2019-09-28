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IKBY'deki partiler "tartışmalı bölgeler"de tek listeyle seçime giriyor

- IKBY'de siyasi partiler, 2020'deki yerel seçimlere tartışmalı bölgelerde tek listeyle katılacak

Genel 28.09.2019, 15:11
IKBY'deki partiler

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) siyasi partiler, Nisan 2020'deki yerel seçimlere tartışmalı bölgelerde tek listeyle girecek.

Erbil'deki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro binasında 9 siyasi partinin temsilcileri tek çatı altında seçimlere katılma konusunu görüşmek için toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Kürt siyasi partilerin Kerkük, Diyala, Salahaddin ve Musul olarak tabir edilen tartışmalı bölgelerde "Kürdistani Koalisyonu" adına altında yerel seçimlere girmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Listede, KDP'nin yanı sıra Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel), Kürdistan İslami Hareket Partisi (Bizutnava), Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi ile Kürdistan Emek Partisi yer alırken, Yeni Nesil Hareketi toplantıyı boykot etti.

Irak'ta 1 Nisan 2020'de yapılması kararlaştırılan yerel seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni kapsamayacak.

Irak'ta 4 yılda bir yapılması gereken yerel seçimler, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle en son Kerkük'te 2005 ve Irak'ta 2013'te gerçekleştirilmişti.

- Tartışmalı bölgeler

Irak'ta 2005 yılında düzenlenen anayasanın 140. maddesine göre, başta Kerkük vilayeti olmak üzere Musul, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinin bir bölümü, Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında tartışmalı bölgeler kabul ediliyor.

Söz konusu madde, bölgelerin hangi tarafa ilhak edileceğinin belirlenmesi için referanduma gidilmesini öngörüyor ancak referandum şu anda kadar Irak'ın içinde bulunduğu güvenlik durumu nedeniyle gerçekleşemedi.

#IKBY #ırak #tartışmalı bölgeler #Yerel Seçimler
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