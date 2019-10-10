IKBY'den Irak hükümetine destek
ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Adil Abdulmehdi başkanlığındaki Irak hükümetine destek verdiğini açıkladı.IKBY Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurul, Suriye ve Irak'taki...
Genel 10.10.2019, 01:18
ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Adil Abdulmehdi başkanlığındaki Irak hükümetine destek verdiğini açıkladı.
IKBY Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurul, Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin değerlendirildiği bir oturum düzenledi.
Irak hükümeti, yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle sokağa inen halkın taleplerini karşılamak amacıyla 6 ve 9 Ekim'de bir dizi karar almıştı.
Başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi de yaralandı.
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