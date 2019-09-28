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İki kardeşe yönelik silahlı saldırıda gözaltı

- Kağıthane'de geçen ay Akın Akkuş'un öldürüldüğü, kardeşi Tarık Akkuş'un yaralandığı silahlı saldırının faillerinden olduğu iddia edilen bir şüpheli yakalandı

Genel 28.09.2019, 15:41 28.09.2019, 16:02
İki kardeşe yönelik silahlı saldırıda gözaltı
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İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iki kardeşten birinin öldürüldüğü diğerinin yaralandığı saldırının faillerinden olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane'de geçen ay Akın Akkuş'un öldürüldüğü, kardeşi Tarık Akkuş'un da yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili çalışma kapsamında yeni bilgilere ulaştı.

Tespitler doğrultusunda Bağcılar'da bir kafeye operasyon düzenleyen ekipler, olayın faillerinden olduğu ileri sürülen Sakıp A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin, Sakıp A’nın üvey kardeşi olduğu öğrenilen Ümit D. de iki gün önce Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

#Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği #cinayet #silahlı saldırı
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