İki şehit arkadaş aynı karede
Barış Pınarı Harekâtı kapsamındaki operasyon sırasında Tel Rıfat’ta şehit olan Bozüyüklü Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen ile geçen yıl Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda şehit olan Bilecikli Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir’in arkadaşlığı, birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile ortaya çıktı.
Barış Pınarı Harekâtı kapsamındaki operasyon sırasında Tel Rıfat’ta şehit olan Bozüyüklü Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen ile geçen yıl Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda şehit olan Bilecikli Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir’in arkadaşlığı, birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile ortaya çıktı.
Şehit arkadaşların Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ikamet ederken, 20 ay önce bir kafeteryada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta iki şehidin beyaz tişört giydiği ve masada bulunan başka bir arkadaşlarının da onlara eşlik ettiği görülüyor. Diğer bir fotoğrafta ise; Ünal Demir’in Abdülhamit Bilgen ile öz çekim yaparken yer alıyor.
Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir Bozüyük’ün Kovalıca Köyü’nde 1 Haziran 2018 günü 10 bine yakın kişinin katıldığı töreninin ardından toprağa verilirken, Abdülhamit Bilgen cenazesinin yarın Bozüyük Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.(İHA)
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