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İklim Diplomasi Haftası kapsamında başkentte lavanta dikildi

- Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, "İklim Diplomasi Haftası" kapsamında lavanta dikti

Genel 26.09.2019, 13:37
İklim Diplomasi Haftası kapsamında başkentte lavanta dikildi
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ANKARA (AA) - Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, "İklim Diplomasi Haftası" (Climate Diplomacy Week) kapsamında iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Ankara'da bir araziye lavanta fidesi dikti.

Almanya Büyükelçiliği ve Mamak Belediyesi iş birliğinde İklim Diplomasi Haftası kapsamında Mamak'ta Kutludüğün Mahallesi'nde lavanta fidesi dikimi etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Büyükelçi Erdmann'ın yanı sıra Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da iklim konulu bir etkinliğe katıldığına ve "Sıfır Atık" projesi kapsamında temaslarda bulunduğuna dikkati çeken Büyükelçi Erdmann, "Bugünkü etkinliğimiz de aynı hedefe hizmet eden bir etkinlik. Bugün aslında New York ve Mamak bu açıdan birbirine çok yakın." diye konuştu.

Lavanta çiçeğinin Türkiye'de çok iyi yetişen yaygın bir bitki olduğunu söyleyen Erdmann, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından temin edilen bin lavanta fidesinin bundan sonra Mamak Belediyesi ve Mamaklılar tarafından korunacağını vurguladı.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ise hayata geçirmeyi planladıkları projelerde çevre duyarlılığını ön planda tuttuklarını belirterek, Almanya Büyükelçiliği ile yapılan etkinliğin de bu açıdan anlamlı olduğunu vurguladı.

Etkinlik, Büyükelçi Erdmann ve Düğmeci ile büyükelçilik ve belediye çalışanlarının Türk ve Alman bayraklarının da yer aldığı arazide lavantaları dikmesinin ardından sona erdi.

#almanya #Climate Diplomacy Week #İklim Diplomasi Haftası #mamak belediyesi #türkiye
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