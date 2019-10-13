İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a PKK/YPG tepkisi
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "(ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'a) PKK-YPG ilişkisi, sizin de içinde bulunduğunuz ABD'li yetkililer tarafından iyi biliniyor" - "Senatör, Türkiye Suriyeli Kürtlere saldırıyor demeniz ikiyüzlülük değil mi"
Genel 12.10.2019, 11:21
ANKARA (AA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı "Suriye Kürtlerine saldırı" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.
Altun, Twitter'dan Graham'ı da etiketleyerek yayımladığı mesajda, "PKK-YPG ilişkisi, sizin de içinde bulunduğunuz ABD'li yetkililer tarafından iyi biliniyor." ifadesini kullandı.
Fahrettin Altun, mesajında ayrıca, ABD'li yetkililerin terör örgütleri PKK ve YPG arasındaki ilişkiyi itiraf ettikleri bir video paylaştı.
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