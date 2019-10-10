İletişim Başkanı Altun’dan ABD'li Senatör Graham'a tepki
- Fahrettin Altun: - "Türkiye ve Suriye Milli Ordusu, bugün Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum. O acil bir durumdu. Vatandaşlarımızı tehdit eden PKK ve DEAŞ teröristlerini cehenneme göndermek için acelemiz vardı"
Genel 10.10.2019, 01:14
ANKARA (AA) - İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
Fahrettin Altun, "Senatör, sizi buradan bilgilendirmek için yazıyorum. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu, bugün Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum. O acil bir durumdu. Vatandaşlarımızı tehdit eden PKK ve DEAŞ teröristlerini cehenneme göndermek için acelemiz vardı." ifadelerini kullandı.
Graham paylaşımında, "Türk hükümetine, Suriye’nin kuzeyine girmek için yeşil ışık yakılmadı. Kongrede, kırmızı çizgiyi gördüğünüzde onu geçmemeniz gereken devasa iki partili muhalefet var." ifadelerine yer vermişti.
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