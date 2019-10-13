İmamoğlu: Dünya, Suriye’ye ilgisiz ve duyarsız

KOPENHAG (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu sadece (mülteciler) Türkiye’nin konusu değil, hiçbir ülkedeki mülteci konusu sadece o ülkenin ya da şehrin konusu değil. Dünyanın sorunu ve bunu hep birlikte çözmemiz gerek." dedi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen "C40 Kentleri Belediye Başkanları Zirvesi"ne (C40 World Mayors Summit) katılan İmamoğlu, mültecileri, insanı anlamda çocukları ve kadınları önemsediklerini belirtti.

Mültecilerin yanında olduklarını dile getiren İmamoğlu, "Aynı zamanda Suriye’de sürdürülen politikalara, dünyanın duyarsız ve ilgisiz kalmasını da hayretle izliyoruz. Bu konunun önemli olduğunu altını çiziyoruz ve bu konunun çözümlenerek tekrar insanların Suriye’de varlıklarını sürdürmeleri, kendi vatanlarına dönmelerinin, dünya tarafından takip edilmesi gereken bir politika olduğunun altını çiziyoruz. Bu konuda açıkçası bizimle farklı düşünen çok az belediye başkanı oldu ama bunların tabii kendi ülkelerinde ulusal politikalara dönüşmesi konusunda da kendilerinden destek istedik zira bu sadece Türkiye’nin konusu değil. Hiçbir ülkedeki mülteci konusu sadece o ülkenin ya da şehrin konusu değil. Dünyanın sorunu ve bunu hep birlikte çözmemiz gerektiğinin altını çizdim.” diye konuştu.

Zirvede çok verimli iki gün geçirdiklerini ve birçok belediye başkanı ile ikili görüşme yaptıklarını kaydeden İmamoğlu, İstanbul’un büyük ilgi gördüğünü söyledi. İmamoğlu, “İstanbul’a olan ilgi muazzamdı. İstanbul’la iş birliği yapma ilgisi çok iyiydi, Türkiyemiz adına ve şehrimiz adına fırsata dönüştürmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

C40 beyannamesi imzaladıklarını da açıklayan İmamoğlu, “Çok önemli olan şey, C40 ile aslında iklim değişikliği ile ilgili beyanname imzaladık ve bu konunun aslında Türkiye’nin, dünyanın, İstanbul’un çok önemli bir konusu olduğunun altını çizdik ve bu konuya eğileceğimizin teminatını verdik.” dedi.

İstanbul’da bisiklet kullanımıyla ilgili de İmamoğlu, “Topografyası uygun her yerde bisikleti büyütme çabamız var. Kilometrelerce bisiklet yolu hedefimiz var. İstanbul’un bu yönü de bizim için değerli. Sadece bisiklet değil temiz enerji ile ilgili çok ciddi adımlar atacağız İstanbul’da.” diye konuştu.