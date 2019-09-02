Son Dakika
PANKOBİRLİK’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Kaş’taki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
HDP’li Demirtaş’a tahliye kararı
Taş öğütme makinesine düşen işçiler yaralandı
Vidanjörün lastiği bomba gibi patladı
Günün özeti - 02 Eylül 2019
El Salvador’da geleneksel ateş topu festivali
Serbest piyasada altın fiyatları
Çalıntı araçta 46 kaçak göçmen yakalandı
Demirtaş’a bir davadan tahliye

İncirlik Hava Üssü'nde 150 çalışan işten çıkarılıyor

ADANA (AA) - Adana'daki İncirlik Hava Üssünde konuşlu ABD Hava Kuvvetlerinin üst bakım işlerinde çalışan 150 kişinin işten çıkarılacağı bildirildi.

Genel 02.09.2019, 13:57 02.09.2019, 17:33
İncirlik Hava Üssü'nde 150 çalışan işten çıkarılıyor

ADANA (AA) - Adana'daki İncirlik Hava Üssünde konuşlu ABD Hava Kuvvetlerinin üst bakım işlerinde çalışan 150 kişinin işten çıkarılacağı bildirildi.

Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerinin üst bakım işlerini üstlenen şirkette 780 üyelerinin çalıştığını söyledi.

Burada çalışan 150 kişinin işten çıkarılacağının kendilerine yazılı olarak bildirildiğini ifade eden Akalın, "Bu şirket bünyesinde 40 birim var. Hangi biriminin işlerinin düştüğüyle alakalı çalışma yapıp ona göre isimler belirlenecek. Şu anda hangi birimlerden tasarruf yapılacağı belli değil. ABD'li asker sayısının azaldığını ve buna bağlı olarak da işlerin düştüğünü gerekçe göstererek 150 kişinin iş akdini sonlandırmak istiyorlar. İşçiler şu anda çalışıyor. Sürecin 30 Eylül'de tamamlanacağı söylendi." diye konuştu.

Akalın, sendika olarak işveren heyetiyle görüşmeler yapacaklarını kaydederek şunları söyledi:

"Bu görüşmelerde tenkisatın ortadan kaldırılmasını isteyeceğiz. Bizim düşüncemiz, iş yoğunluğundan yana bir sıkıntı yok ama kendilerinin böyle bir düşüncesi var. Biz bu düşüncenin ortadan kalkmasını istiyoruz. Barış ve huzur içinde iş ortamı sağlansın istiyoruz."

#adana #İncirlik Hava Üssü #işçi
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@