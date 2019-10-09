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İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik
- İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik gözleniyor
Genel 09.10.2019, 17:58 09.10.2019, 17:58
ADANA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği yaşanıyor.
Bazı Türk savaş uçakları üsse iniş yaparken, bazıları da pistte hazır bekliyor.
Öte yandan askeri kargo uçakları ve tanker uçaklarının da üsse geliş ile gidişleri sürüyor.
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