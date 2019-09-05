ING Eşit Gelecek Fonu oluşturuldu

İSTANBUL (AA) - Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının ekonomiye eşit katılımı konusunu kapsayıcı ve sürdürülebilir bir vizyonla ele alan ING, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile bir burs fonu anlaşmasına imza attı.

ING'den yapılan açıklamaya göre, ING, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesine ve kadının ekonomiye eşit katılımına verdiği destek paralelinde TEV ile iş birliğine gitti.

ING Eşit Gelecek Fonu adıyla oluşturulan burs fonu ile ING, cinsiyet eşitliğine destek yaklaşımına paralel olarak mühendislik eğitimi alan kız öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunacak.

Oluşturulan burs fonu ile üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim alan kız öğrencilere burs desteği sağlanacak. ING Eşit Gelecek Fonu bursiyerleri, ekim-haziran aylarında 9 ay süre ile burs alacak.

- "Toplumsal cinsiyet eşitliğine desteğimizi ileri aşamaya taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, TEV ile başlatılan iş birliği ile eğitimle toplumsal cinsiyet eşitliğine verdikleri desteği bir ileri aşamaya taşıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Ekonomiye eşit katılım hedefini desteklemek için genç kızlarımızın eğitimli, öz güvenli, finansal anlamda okuryazar ve risk almaktan çekinmeyen bireyler haline gelmelerini desteklememiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sosyal sorumluluk projeleri ve burslarımızla yarattığımız etkinin cinsiyet kırılımına özellikle önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Abay, ING olarak bundan sonra da kadınların ekonomiye eşit katılımı çerçevesinde destek mekanizmaları oluşturmayı sürdüreceklerini bildirdi.