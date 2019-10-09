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İngiliz havayolu şirketinden kapasite artışı kararı

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "İngiliz havayolu şirketi ve tur operatörü easyJet, 2020 yılı için tekrar kapasite artışı kararı aldı"

Genel 09.10.2019, 21:22
İngiliz havayolu şirketinden kapasite artışı kararı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiliz havayolu şirketi ve tur operatörü easyJet'in 2020 yılı için tekrar kapasite artışı kararı aldığını bildirdi.

Ersoy, Twitter hesabından, havayolu şirketlerinin 2020 yılı için ek koltuk kapasitelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında havayolu şirketlerinin 2020'deki ek koltuk kapasitelerine ilişkin verilerine yer veren Ersoy, İngiliz havayolu şirketi ve tur operatörü easyJet'in 2020 için tekrar kapasite artışı kararı aldığını aktardı.

#twitter #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
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