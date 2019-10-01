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İngiliz Parlamentosu önünde kendini yakmak istedi

- Park cezasına kızan adam, üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı - Polislerin hızlı şekilde yangın söndürücüyle müdahale ettiği olayda kimse zarar görmedi

Genel 01.10.2019, 14:48
İngiliz Parlamentosu önünde kendini yakmak istedi
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LONDRA (AA) - İngiliz Parlamentosunun önünde üzerine benzin döken bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, yerel saatle 10.45'te (TSİ 12.45) başkent Londra'daki parlamentonun araç girişi yapılan kapısının yakınlarında meydana geldi.

Görgü şahitlerinin ifadelerine göre, 20'li yaşlardaki siyahi bir kişi, bir kola şişesindeki sıvıyı üzerine döktü. Elinde çakmak da olan adama, polisler hızlı şekilde yangın söndürücüyle müdahale etti.

Parlamenter Huw Merriman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir adamın üzerine benzin gibi kokan bir sıvı döktüğünü gördüğünü belirtti.

Bir polis sözcüsü de bir adamın yanıcı olduğu sanılan bir sıvıyı üzerine döktüğü, olayda kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Sözcü, eylemin sebebinin siyasi olmadığı, olayın bir park cezasına tepkiden kaynaklandığını ifade etti.

Olay sırasında Parlamento Meydanı'nın bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatılırken, ismi açıklanmayan adam, elleri kelepçeli şekilde ambulansa bindirildi.

#İngiltere #londra #Parlamento
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