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İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası
Antalya Valiliği: "Bugün itibarıyla 5 uçakla 1050 misafirimiz havalimanımızdan güvenli şekilde ülkelerine gönderilmiştir"
Genel 24.09.2019, 15:18 24.09.2019, 16:44
ANTALYA (AA) - Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen 1050 turistin ülkelerine gönderildiği bildirildi.
Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Thomas Cook Turizm Firmasının misafirlerinden bugün itibarıyla 5 uçakla 1050 turist havalimanımızdan güvenli şekilde ülkelerine gönderilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
Bu arada, iflas eden Thomas Cook şirketinin rezervasyonuyla Antalya'ya gelen İngiliz turistlerin, güvenli şekilde ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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