Flaş Haber9 ilçede 14 okul tatil edildi
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası
- Antalya Valiliği: - "Toplam 21 uçak ile 4920 misafirimiz havalimanımızdan güvenli şekilde ülkelerine gönderilmiştir"
Genel 27.09.2019, 12:36
ANTALYA (AA) - Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından tatil için Antalya'ya gelen 4920 turistin ülkelerine gönderildiği bildirildi.
Bu arada, iflas eden Thomas Cook şirketinin rezervasyonuyla Antalya'ya gelen İngiliz turistlerin, güvenli şekilde ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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