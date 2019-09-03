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İngiltere'de hükümet parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti
LONDRA (AA) - İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Philip Lee'nin partisinden istifa ederek Liberal Demokrat Partiye geçmesiyle Boris Johnson başbakanlığındaki hükümet, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.Kuzey İrlanda'nın...
Genel 03.09.2019, 16:10
LONDRA (AA) - İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Philip Lee'nin partisinden istifa ederek Liberal Demokrat Partiye geçmesiyle Boris Johnson başbakanlığındaki hükümet, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.
Avam Kamarası'nda muhalefet partileri bugün, Johnson'ın anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini önleyecek bir yasa çıkarmak üzere parlamento gündemini kendi kontrollerine almak için girişimde bulunacak. Muhafazakar Parti içinde Johnson karşıtı milletvekillerinin de muhalefetle hareket etmesi bekleniyor.
Johnson'ın oylamaları kaybetmesi durumunda erken seçim kararı alma ihtimali bulunuyor.
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