İngiltere'de parlamentoyu tatil kararına karşı imza sayısı milyonu aştı

LONDRA (AA) - İngiltere’de Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararına karşı imzaya açılan dilekçeye atılan imza sayısı 1 milyon 300 bine yaklaştı.



İngiliz parlamentosunun dilekçelere ayrılmış internet sitesinde, Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararına karşı imzaya açılan dilekçeye atılan imza sayısı bir günden az bir sürede 1 milyon 300 bine yaklaştı.



Dilekçede "50. madde süresi yeterince uzatılmadıkça ve İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı iptal edilmedikçe parlamento tatil edilmemeli veya dağıtılmamalı." talebi yer alıyor.



İngiltere’de 10 bin imzayı bulan dilekçelere hükümetin yanıt vermesi gerekiyor. İmza sayısı 100 bini geçtiğinde de dilekçenin parlamentoda tartışılması zarureti bulunuyor.

Ancak parlamentonun tatile girecek olması yüzünden dilekçenin milletvekillerince tartışılması ihtimali zayıf görülüyor.

Öte yandan parlamentonun tatil edilmesi kararına tepki gösteren Muhafazakar Partinin İskoçya kolunun lideri Ruth Davidson’ın bugün istifa etmesi bekleniyor. Johnson’ın anlaşmasız Brexit politikasına muhalefet eden Davidson’ın istifasının, İngiliz Başbakanı İskoçya’da zayıflatacağı belirtiliyor.

- Kraliçe'den onay, muhalefetten tepki

Başbakan Johnson dün Kraliçe 2. Elizabeth’ten parlamentonun 9 Eylül-14 Ekim tarihlerinde tatil edilmesini talep etmiş, Kraliçe de buna onay vermişti.



Talebin onaylanmasıyla Johnson'un, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarmasını engellemesi mümkün hale gelmişti.

Muhalefet ise parlamentonun tatil edilmesi girişimini "anayasal zorbalık" olarak nitelendiriyor.

Bazı milletvekilleri Johnson'ın talebini "parlamentoya darbe" diye nitelendirirken, bazıları da genel kurul salonundan polis zoruyla çıkarılana kadar ayrılmayacaklarını açıklamıştı.



- Muhalefet partileri arasındaki müzakere süreci



Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.



İngiltere muhalefet partileri, Johnson'ın ülkeyi AB'den anlaşmasız ayırmasının önüne geçmek amacıyla parlamentoda yasa çıkarmak için kendi aralarında müzakerelere devam ediyor.



Muhalefet partilerinin, Johnson'ı güven oylamasıyla devirmek ve belirlenecek bir ismin liderliğinde Brexit'i erteleyip, ülkeyi erken seçime götürecek "geçici hükümet kurma" senaryosu da tartışılıyor.



Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti.



İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.



İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.