Son Dakika
YPG/PKK'dan Afrin kent merkezine topçu saldırısı
Otogaza 27 kuruş zam
Hisarcıklıoğlu: "Karadeniz-Akdeniz yolu Ordu’yu Orta Doğu’ya bağlayacak”
"Türkiye kendi sınırlarını aşan bir umudun ve insanlık davasının adıdır"
Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu
İstanbul’da motosikletli polis timlerinde 206 polis göreve başladı

İngiltere'den Malezya'ya kaçak gönderilen 3 konteyner çöp bulundu

- Penang eyaletinde, geçen ay İngiltere'den yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen 3 konteyner dolusu geri dönüştürülemez çöp tespit edildi

Genel 01.10.2019, 17:42
İngiltere'den Malezya'ya kaçak gönderilen 3 konteyner çöp bulundu
banner63

KUALA LUMPUR (AA) - Geri dönüştürülemeyen çöplerin sıklıkla kaçak yollarla ithal edildiği Malezya'da, İngiltere'den yasa dışı getirilmiş 3 konteyner çöp bulundu.

Ülkenin batı kıyısındaki Penang eyaletinin Çevre Komitesi Başkanı Phee Boon Poh, yaptığı açıklamada, geçen ay liman bölgelerinden birinde, plastik ve kentsel atıklarla dolu 3 konteynerin bırakılmış halde bulunduğunu belirtti.

Her bir konteynerdeki çöp ağırlığının 10 ila 15 tonu bulduğunu ifade eden Phee, söz konusu çöplerin İngiltere'den getirildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Phee, halihazırda Malezya genelinde dönüştürülemeyen çöple dolu 42 konteynerin İngiltere'ye geri gönderilmek üzere olduğunu hatırlattı.

- Şimdiye kadar konteynerlerin 60'ı geri yollanmıştı

Malezya'da hükümet, ülke dışından kaçak yollarla getirilen toplam 300 konteyner dolusu çöp tespit etmişti.

Geri dönüştürülmeyen çöplerin ülkelere iadesine mayısta başlayan Malezya, şimdiye kadar bu konteynerlerin 60'ını geri yollamıştı.

Kalan çöp konteynerlerinin geri iadesi için hükümet, ilgili ülkelerle görüşmeleri sürdürüyor.


#çöp #geri dönüşüm #İngiltere #malezya #Penang eyaletinin Çevre Komitesi Başkanı Phee Boon Poh #plastik
Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@