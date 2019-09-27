"İngiltere'nin Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili endişeleri var"
- İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: - "İngiltere'nin Suriye'de mayıs ayında gerçekleşen kimyasal saldırıyla ilgili derin kaygıları var" - "Kimyasal saldırılardan sorumlularının ilan edilmeleri ve hesap vermeleri için ortaklarımızla çalışmayı sürdürüyoruz"
LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Suriye'de mayıs ayında yaşanan kimyasal saldırıyla ilgili derin endişeleri olduğunu belirterek, ülkesinin, saldırının sorumlularından hesap sorulması için ortaklarıyla çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi.
Bakan Raab, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İdlib'de mayıs ayında düzenlenen saldırıda Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını teyit ettiklerini ilan etmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.
"İngiltere'nin Suriye'de mayıs ayında gerçekleşen kimyasal saldırıyla ilgili derin kaygıları var." ifadesini kullanan Raab, şunları kaydetti:
Raab, Esed'in kendi halkına karşı kimyasal silah kullanma sicilinin hem Suriye rejimi, hem de onu destekleyen ülkeler için korkunç bir leke olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, New York'ta düzenlediği basın toplantısında "Esed rejimi, bazıları savaş ve insanlık suçu olan sayısız zulümden sorumlu. Bugün ABD'nin Esed rejiminin 19 Mayıs’ta (İdlib'deki saldırıda) kimyasal silah olarak klorin kullandığı sonucuna vardığını açıklıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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