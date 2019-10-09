"İnsanla suyu bir araya getirmek güçleşti"
- DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren: - "Türkiye'de suyun hemen hemen üçte biri Fırat ve Dicle havzasında, nüfusun önemli bir kısmı da batıda. İnsanla suyu bir araya getirmek güçleşti"
MUĞLA (AA) - DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, insanla suyu bir araya getirmenin güçleştiğini söyledi.
Dağdeviren, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesince (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 10. Ulusal Hidroloji Kongresi'nin açılışında, suyun etkili, verimli ve tasarruflu kullanılmasının önemli olduğunu belirtti.
"Türkiye'de suyun hemen hemen üçte biri Fırat ve Dicle havzasında, nüfusun önemli bir kısmı da batıda." diyen Dağdeviren, insanla suyu bir araya getirmenin güçleştiğini dile getirdi.
Suyu verimli kullanmanın önemine işaret eden Dağdeviren, "Suyu buluyoruz, barajlara kadar getiriyoruz ama şebekelerde bu suyun yüzde 40 ve daha üzerini birçok ilimizde kaybediyoruz. Bu kayıp kaçakların da mutlak suretle azaltılması, altyapıların yenilenmesi ve bunlara kaynak ayrılması gerekiyor. Bunlar yapılırsa çok daha büyük maliyetlerin önüne geçilerek neredeyse ikinci bir suyu, mevcut miktarın yanına ilave olarak koyma şansımız oluyor." dedi.
Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun ise suyun niteliği, niceliği, miktarı, kalitesi, yokluğu ile çokluğunun ayrı bir fırsat ve tehdit doğurduğunu kaydetti.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, içme suyunun ilerleyen yıllarda daha büyük öneme sahip olacağını ve ülke genelinde bir su politikası oluşturulması gerektiğini vurguladı.
Kongrede, Arizona Üniversitesinden Lary Mays ve Kolombiya Üniversitesinden Yuri Gorokhovich de birer sunum yaptı.
Yaklaşık 400 akademisyenin katıldığı kongre, 3 gün sürecek.
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