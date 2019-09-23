“İnsanlık Köyü“nde madde bağımlılarına ilaçsız rehabilitasyon

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa Valiliği ve Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle Orhaneli ilçesinde madde bağımlılarına yönelik bungalovlarda inşa edilip geçen sene hizmete giren "İnsanlık Köyü"nde rehabilitasyon amaçlı çalışmalar yapılıyor.

İlçenin kırsal Nalınlar Mahallesi'nde 5 dönüm arazide 12 bungalov ile oluşturulan "köy"de konaklayan bağımlıların, el sanatları, tarım ve hayvancılık gibi birçok konuda uğraşı bulunuyor.

Güvercin besleyip tavuk yemleyen, ata binip sokak hayvanlarıyla ilgilenen "İnsanlık Köyü" sakinleri, ilkbaharda ektikleri sebzeleri hasat ediyor.

Aynı anda 40 kişiye hizmet verebilen tesiste şimdiye kadar 100'den fazla madde bağımlısı uzman kişilerin destekleriyle yeniden topluma kazandırıldı.

- İki yıl önce başladı

Dernek Başkanı Hatice Arıkan, "İnsanlık Köyü"nün hikayesinin iki yıl önce başladığını söyledi.

Merkezin, dernek arazisine Bursa Valiliğince inşa edildiğini belirten Arıkan, yaklaşık bir yılda 100'ü aşkın bağımlının rehabilitasyonunun tamamlandığını anlattı.

Arıkan, tedavi için gelenlerin kalma sürelerini kişinin kendisinin belirlediğini dile getirerek, "Çocuklar orada yaşlıların ihtiyaçlarını giderip onların tecrübelerinden de faydalanıyor. Proje daha da şekillenecek. Şu an çok yeni ve eksik bir proje. Gönüllü akademisyenlerin gelip, farklı insanların bir arada olabileceği, herkesin duygusal ve bilgi alışverişi yapabileceği bir ortam kurmayı amaçladık." dedi.

"İnsanlık Köyü"nde şu anda 33 kişiye 4 personelle hizmet verdiklerini aktaran Arıkan, tesiste rehabilitasyonu bitenlerin çoğunun "Biz bıraktık, artık farklı bir hayat yaşıyoruz." düşüncesinde olduğunu belirtti.

Arıkan, şöyle devam etti:

"Biz aslında burada bir şey yapmıyoruz. Biz sadece 'Siz bir şey yapmak istiyorsanız biz varız. Siz elinizi uzatırsanız, biz tutarız, sizi destekleriz' diyoruz. Biz sadece ortam hazırladık, ortamı onlar şekillendiriyorlar. Yaşam kalitesini kendileri artırıyorlar. Hayvan bakımı, bahçe işleri, güvercin bakan var. Her gelen o köye bir şey katıyor. İyiliği öğreniyorlar. İyilik yaptıklarında bir tat alıyorlar. Buradaki durum, kişinin değerinin farkına varıp kendi değerini ortaya çıkarıp işlemesi. Burası bir yaşam atölyesi. Hastalara gönüllü psikologlar da destek veriyor. Normalde bu hastalar maddeyi bıraktıktan sonra destek için bazı ilaçlar kullanır. Biz hiç ilaç kullandırtmıyoruz. Amaç, hiçbir şey kullanmadan kendi içindeki özden beslenebilmek. Amacımız doğal yaşama geçmelerini sağlayabilmek."

- "Kendime değer vermeyi öğrendim"

Merkezde tedavi için bulunan 25 yaşındaki A.D. de bir yıl uyuşturucu kullandıktan sonra bırakmaya karar verdiğini dile getirdi.

Bu amaçla "İnsanlık Köyü" yetkilileriyle irtibat kurduğunu söyleyen A.D, şunları kaydetti:

"Bir aydır burada tedavi görüyorum. Doğa ile iç içeyim. Bağ bahçe işleriyle uğraşıp yaşlı hastalarımızla ilgileniyoruz. Burada onlarla uğraşmak bize çok iyi geliyor. Bir ayda kendimde çok büyük değişiklikler oldu. Buradaki meşgaleler bizi içten tedavi ediyor. Maddenin verdiği zararları burada daha çok görme şansımız oluyor. İleride söz konusu maddelerle karşılaşsak bile onun üstesinden nasıl geleceğimi burada öğreniyorum. Buraya geldiğimde 'Seni sen var edersen kimse seni yok edemez. Seni sen yok edersen kimse seni var edemez' sözünü öğrendim. Kendime değer vermeyi öğrendim."

Rehabilitasyon programına yaklaşık iki aydır katılan B.S. (24) ise 10 yıl uyuşturucu kullandığını anlattı.

"İnsanlık Köyü"nde doğayla iç içe, ilaç kullanmadan tedavi olduğunu dile getiren B.S, "Bir tanıdık aracılığıyla buraya geldim. Burada irademi kazandım, 'Yok' demeyi öğrendim. Zorluk çektim ama artık 'Başardım' diyebilirim. Kişi önce kendisine değer vermeli." ifadelerini kullandı.