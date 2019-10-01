InSight, Kızıl Gezegen'de 100'den fazla sesi kayıt altına aldı
- NASA'nın Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, gezegende kaydettiği seslerden sadece 21'inin "güçlü deprem adayı" olduğu tahmin ediliyor
CAPE CANAVERAL (AA) - ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, Kızıl Gezegen'de 100'den fazla sesi kayıt altına aldığı bildirildi.
NASA, InSight'ın Mars'ta kaydettiği seslerin insanların duyabileceği biçimde işlenmiş kaydını yayınladı.
Ajanstan yapılan açıklamada, InSight'ın kayıt altına aldığı 100'den fazla sesten sadece 21'ine "güçlü deprem adayı" gözüyle bakıldığı, diğerlerinin yer sarsıntıları ya da başka şeyler olabileceği belirtildi.
Geçen kasım ayında Kızıl Gezegen'e inen InSight, ilk sismik yer sarsıntısını nisan ayında kaydetmişti.
Bilim adamları, Mars'taki depremleri inceleyerek Kızıl Gezegen'in oluşum süreci hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.
Mars'ın jeolojik açıdan Dünya kadar aktif olmadığı ve Ay gibi tektonik plakaları bulunmadığı ifade ediliyor.
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