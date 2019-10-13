İnternet kesintisi, Irak ekonomisini 50 milyon dolar zarara uğrattı
BAĞDAT (AA) - Irak'ta gösteriler nedeniyle yaşanan internet kesintisinin ülke ekonomisine yaklaşık 50 milyon dolar zarar verdiği bildirildi.Irak medyasında yer alan haberlere göre, başkent Bağdat ve güneydeki kentlerde patlak veren gösteriler...
BAĞDAT (AA) - Irak'ta gösteriler nedeniyle yaşanan internet kesintisinin ülke ekonomisine yaklaşık 50 milyon dolar zarar verdiği bildirildi.
Irak medyasında yer alan haberlere göre, başkent Bağdat ve güneydeki kentlerde patlak veren gösteriler nedeniyle hükümetin internete erişimi engellemesi ülke ekonomisini büyük zarara uğrattı.
Irak hükümeti, 1 Ekim'den itibaren yaklaşık bir hafta süren Bağdat ve ülkenin güneyindeki gösteriler sırasında internete erişimi durdurmuştu. Ülkenin başta Bağdat olmak üzere bazı kentlerinde halihazırda internete erişim günün belirli saatleri içerisinde sağlanabiliyor.
Başkent Bağdat ve ülkenin güney kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.
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