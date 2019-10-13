Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu
BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümeti protesto eden göstericilere karşı yapılan şiddetin araştırılması ve bunu kullananların yakalanıp yargıya teslim edilmesi için "Yüksek Soruşturma Komisyonu" kurulduğunu açıkladı.Abdulmehdi'nin...
BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümeti protesto eden göstericilere karşı yapılan şiddetin araştırılması ve bunu kullananların yakalanıp yargıya teslim edilmesi için "Yüksek Soruşturma Komisyonu" kurulduğunu açıkladı.
Abdulmehdi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan, göstericilere karşı şiddetin araştırılması ve bunu kullananların yakalanıp yargıya teslim edilmesi için ilgili bakanlık ve güvenlik birimleriyle Yüksek Yargı Konseyi, parlamento ve İnsan Hakları Komiserliği'nden üyelerin yer aldığı "Yüksek Soruşturma Komisyonu" kurdu.
Sistani, dün başkent Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde düzenlenen gösterilerde eylemcilere karşı orantısız güç kullanılmasından hükümetin sorumlu olduğunu belirterek, açılan soruşturmanın en geç iki hafta içinde neticelendirilerek kamuoyuyla paylaşılmasını istemişti.
Irak'ın başkenti Bağdat ile bazı güney kentleri 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolara sahne olmuştu. Güvenlik güçlerinin sert müdahalede bulunduğu gösterilerde eylemcileri hedef alan keskin nişancıların da bulunduğu iddia edilmişti.
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