Irak Başbakanı "kabine revizyonu" için meclisten yetki isteyecek
- Başbakan Adil Abdulmehdi, kabinede revizyona gidilmesi için meclisten kendisine yetki verilmesini isteyeceğini belirtti
BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, yarın meclisten kabinede revizyona gidilmesi için kendisine yetki verilmesi konusunda oylama yapılmasını isteyecek.
Irak devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Abdulmehdi, mecliste yarın düzenlenecek oturumda "kabinede revizyona gidilmesi için kendisine yetki verilmesini isteyeceğini" belirtti. Abdulmehdi, kabinede yapılacak revizyonun boyutuna ilişkin ise bilgi vermedi.
Gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin soruşturma açılması ve ülkede reform yapılması konusunda verdiği sözü yineleyen Abdulmehdi, göstericiler ve güvenlik güçleri arasında yaşanan can kayıpları nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Abdulmehdi, emirlere uymayanların yargı önünde hesap vermesi için şeffaf bir soruşturma yürütüleceğini vurguladı.
- Gösterilerde tutuklananlar serbest bırakılacak
Hükümetin gösterilerde tutuklanan ancak haklarında yıkım veya cinayet suçlaması bulunmayanların derhal serbest bırakılması kararı aldığını aktaran Abdulmehdi, yolsuzlukla mücadele konusunda yeni kararlar almanın arifesinde olduklarını kaydetti.
Abdulmehdi son olarak, ülkede yapılması istenen reformların gerçekleştirilebilmesi için herkesi hükümetle iş birliği yapmaya çağırdı.
Irak, dünyada yolsuzlukların en çok yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede 2003 sonrası devlet kurumlarında mali ve idari yolsuzlukların yapıldığı biliniyor. Petrol zengini Irak'ta, elektrik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda hizmet yetersizliği yaşanıyor.
Başkent Bağdat ve ülkenin güney kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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