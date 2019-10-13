Irak hükümeti, aileleri DEAŞ üyesi 64 Özbek çocuğu ülkelerine iade etti
BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti ebeveynleri DEAŞ terör örgütü üyeliğinden mahkum Özbek asıllı 64 çocuğu ülkelerine gönderdi.Irak Dışişleri Bakanlığından adını vermek istemeyen bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgide Özbekistan'a...
BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti ebeveynleri DEAŞ terör örgütü üyeliğinden mahkum Özbek asıllı 64 çocuğu ülkelerine gönderdi.
Irak Dışişleri Bakanlığından adını vermek istemeyen bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgide Özbekistan'a perşembe günü gerçekleşen teslimin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Özbekistan Dışişleri Bakanlığı koordinesiyle yapıldığı belirtildi.
Aileleri silahlı terör örgütüne mensup olması nedeniyle çocukların psikolojik sıkıntı yaşadığı vurgulandı.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı eylülde, aralarında 65 çocuğun bulunduğu 235 vatandaşının Irak'tan iadesi için planlama yaptığı açıklamasında bulunmuştu. Özbekistan geçen mayısta 165 vatandaşını Irak'tan teslim almıştı.
Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın DEAŞ ve diğer terör örgütlerine mensup vatandaşlarını Irak ve Suriye'den teslim aldığı, Kırgızistan'ın da benzeri bir iade için çalışma yürüttüğü ifade edildi.
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