Son Dakika
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Kalinin birinci oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Futbol: Hazırlık maçı
"NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız"
Bakan Kasapoğlu Avrupa Şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımını kutladı
"Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü amaçlanıyor"

Irak hükümeti, aileleri DEAŞ üyesi 64 Özbek çocuğu ülkelerine iade etti

BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti ebeveynleri DEAŞ terör örgütü üyeliğinden mahkum Özbek asıllı 64 çocuğu ülkelerine gönderdi.Irak Dışişleri Bakanlığından adını vermek istemeyen bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgide Özbekistan'a...

Genel 12.10.2019, 02:42
Irak hükümeti, aileleri DEAŞ üyesi 64 Özbek çocuğu ülkelerine iade etti

BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti ebeveynleri DEAŞ terör örgütü üyeliğinden mahkum Özbek asıllı 64 çocuğu ülkelerine gönderdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından adını vermek istemeyen bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgide Özbekistan'a perşembe günü gerçekleşen teslimin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Özbekistan Dışişleri Bakanlığı koordinesiyle yapıldığı belirtildi.

Çocukların çoğunun anne ve babalarının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan, Irak'ta hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Aileleri silahlı terör örgütüne mensup olması nedeniyle çocukların psikolojik sıkıntı yaşadığı vurgulandı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı eylülde, aralarında 65 çocuğun bulunduğu 235 vatandaşının Irak'tan iadesi için planlama yaptığı açıklamasında bulunmuştu. Özbekistan geçen mayısta 165 vatandaşını Irak'tan teslim almıştı.

Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın DEAŞ ve diğer terör örgütlerine mensup vatandaşlarını Irak ve Suriye'den teslim aldığı, Kırgızistan'ın da benzeri bir iade için çalışma yürüttüğü ifade edildi.

#Kırgızistan #kazakistan #ırak #çocuk #terör örgütü DEAŞ #Tacikistan #özbekistan
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@