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Irak hükümeti göstericilerin temsilcileriyle görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti, "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle yönetimi protesto eden göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü.Irak devlet televizyonun haberine göre, Başbakanlık yetkilileri...

Genel 05.10.2019, 13:26
Irak hükümeti göstericilerin temsilcileriyle görüştü
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BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti, "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle yönetimi protesto eden göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü.

Irak devlet televizyonun haberine göre, Başbakanlık yetkilileri Bağdat ve diğer 7 kentteki göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı

Öte yandan Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de mecliste göstericilerin temsilcilerinden bir grubu kabul etti.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

#görüşme #göstericiler #Irak hükümeti
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