Irak hükümetinden göstericilerin talepleriyle ilgili "ikinci paket"
BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti, yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle sokağa inen halkın taleplerini karşılamak amacıyla bir dizi karar daha aldı.Hükümetin haftalık toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada,...
BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti, yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle sokağa inen halkın taleplerini karşılamak amacıyla bir dizi karar daha aldı.
Hükümetin haftalık toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, halkın taleplerinin karşılanacağı ikinci paket açıklandı.
Buna göre, hak sahiplerine arsa dağıtımı yapmak üzere Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında bir komite kurulmasına, bir kişinin birden fazla maaş almasına olanak tanıyan kanunların askıya alınmasına, Elektrik Bakanlığının 3 bin yoksul aileye ücretsiz güneş enerjisi sistemi dağıtmasına, küçük ölçekli işletmeler açarak ve projeler geliştirerek gençlere daha fazla istihdam alanı açılmasına ve 18-38 yaş grubundaki kişilerin ikamet ettikleri bölgelerde elektrik tahsildarı olarak çalıştırılmasına karar verildi.
Irak hükümeti, pazar günü ilk paketini açıklamış ancak bu halkın öfkesini dindirmeye yetmemişti.
Başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi yaralandı.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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