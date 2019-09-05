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Irak, hurma ithalatını yasakladı
BAĞDAT (AA) - Irak Tarım Bakanı Salih el-Hasani, ülkeye hurma ithalatını yasakladıklarını açıkladı.Hasani, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yaptığı basın açıklamasında, "Irak’a hurma ithalatını yasaklama kararı aldık."...
Genel 05.09.2019, 12:17
BAĞDAT (AA) - Irak Tarım Bakanı Salih el-Hasani, ülkeye hurma ithalatını yasakladıklarını açıkladı.
Hasani, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yaptığı basın açıklamasında, "Irak’a hurma ithalatını yasaklama kararı aldık." dedi.
Irak, daha önce ülkeye yumurta ve kanatlı et ithalatını da yasaklamıştı ancak yasaklanan bu ürünlerin İran’dan kaçak yollarla ülkeye getirildiği ifade ediliyor.
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