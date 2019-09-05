Irak, hurma ithalatını yasakladı

BAĞDAT (AA) - Irak Tarım Bakanı Salih el-Hasani, ülkeye hurma ithalatını yasakladıklarını açıkladı.

Hasani, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yaptığı basın açıklamasında, "Irak’a hurma ithalatını yasaklama kararı aldık." dedi.

Iraklı bakan, söz konusu kararın, ülkede hurmanın bol olması nedeniyle ve yerel üretimin güçlendirilmesi hedefiyle alındığını dile getirdi.

Irak, daha önce ülkeye yumurta ve kanatlı et ithalatını da yasaklamıştı ancak yasaklanan bu ürünlerin İran’dan kaçak yollarla ülkeye getirildiği ifade ediliyor.



