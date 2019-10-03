Irak'ın 3 kentinde daha sokağa çıkma yasağı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta başkent Bağdat'ın ardından gösteriler nedeniyle 3 kentte daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerin yoğun olduğu Bağdat'tan sonra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde de sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.

Gösterilerin devam ettiği Basra, Divaniye, Kerbela, Vasit ve Kerkük gibi bazı kentlerde ise henüz bu yönde bir karar duyurulmadı.

Başkent Bağdat'ta bu sabah Başbakan Adil Abdulmehdi'nin talimatıyla kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilmişti.

AA muhabirine konuşan Bağdat Polis Müdürlüğünde görevli Ahmed Halef, yasağın başkent genelinde saat 05.00'ten itibaren uygulanmaya başladığını aktarmıştı.

Halef, ayrıca orduya ait zırhlı araçların başkentteki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge girişinde konuşlandırıldığını, göstericilerin baskın teşebbüslerine cevap vermek için teyakkuza geçirildiklerini söylemişti.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetmişti.