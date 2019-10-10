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Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 9 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Genel 08.10.2019, 10:15 08.10.2019, 10:25
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 9 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla bölgede tespit edilen bölücü örgüt mensubu 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Haftanin #hava harekatı #Irakın kuzeyi #Milli İstihbarat Teşkilatı #türk silahlı kuvvetleri
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