Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

ndan yapılan açıklamaya göre,ile koordineli olarak Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece bugünkü hava harekatlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin sayısı 9 oldu.