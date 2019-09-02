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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genel 02.09.2019, 07:02 02.09.2019, 09:34
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Bölgede tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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