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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

Genel 30.09.2019, 13:23 30.09.2019, 13:37
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#hava harekatı #zap bölgesi #pençe harekatı #7 PKKlı
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