Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.