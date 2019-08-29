Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar vuruldu.