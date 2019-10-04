Son Dakika
Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü
HSK'den “savcıya rüşvet teklifi“ iddialarına ilişkin açıklama
Yavuz sondaj gemisi "Fatih"i selamladı
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası: Busenaz 2. turda
Kepez'de şehidin isminin sokağa verilmesi tartışması!
Muhammed Salah, İngiliz halkına örnek oluyor

Irak Meclisindeki iki grup çalışmalarını askıya aldı

- Birkaç günden bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr'a bağlı "Sairun Koalisyonu" ile Hamis el-Hancer liderliğindeki "Ulusal Eksen Cephesi" milletvekilleri meclis çalışmalarını askıya aldıklarını açıkladı

Genel 04.10.2019, 21:02
Irak Meclisindeki iki grup çalışmalarını askıya aldı

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu ile Hamis el-Hancer liderliğindeki Ulusal Eksen Cephesi milletvekilleri, meclis çalışmalarını askıya aldı.

Meclisin en büyük grubu olan Şii Sairun Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, hükümet göstericilerin taleplerini yerine getirene kadar meclisteki çalışmalarını askıya aldıkları belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Adil Abdulmehdi'nin bir yazıyla hükümetin reform programında halkın taleplerine yer vermesi gerekir." ifadelerine yer verildi.

Barışçıl gösterileri provoke etmeye yönelik girişimler olduğuna dikkati çekilen açıklamada, eylemcilere "şiddetten uzak durmaları" çağrısı yapıldı.

Öte yandan mecliste 17 milletvekili bulunan Sünni Ulusal Eksen Cephesinden yapılan yazılı açıklamada ise yolsuzluğa ve haklarının ellerinden alınmasına karşı çıkan Irak halkını desteklemek için meclisteki çalışmalarını askıya aldıkları ifade edildi.

Açıklamada ayrıca meclis komisyonlarının nasıl oluşturulduğu, komisyon başkanlarının nasıl belirlendiği ve çok sayıda yasanın şeffaflık gözetilmeden nasıl çıkarıldığı konusunda da ciddi soruşturma yapılması talep edildi.

Şii lider Sadr, daha önce yaptığı açıklamada, Sairun Koalisyonu milletvekillerinden, "halkın talepleri yerine getirilinceye kadar meclis çalışmalarını askıya almalarını" istemişti.

Sairun Koalisyonunun, 325 sandalyeli Irak Meclisi'nde 54 milletvekili bulunuyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

#meclis #Sadr #sairun koalisyonu #Ulusal Eksen Cephesi Koalisyonu
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@