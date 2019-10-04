Irak Meclisindeki iki grup çalışmalarını askıya aldı

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu ile Hamis el-Hancer liderliğindeki Ulusal Eksen Cephesi milletvekilleri, meclis çalışmalarını askıya aldı.

Meclisin en büyük grubu olan Şii Sairun Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, hükümet göstericilerin taleplerini yerine getirene kadar meclisteki çalışmalarını askıya aldıkları belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Adil Abdulmehdi'nin bir yazıyla hükümetin reform programında halkın taleplerine yer vermesi gerekir." ifadelerine yer verildi.

Barışçıl gösterileri provoke etmeye yönelik girişimler olduğuna dikkati çekilen açıklamada, eylemcilere "şiddetten uzak durmaları" çağrısı yapıldı.

Öte yandan mecliste 17 milletvekili bulunan Sünni Ulusal Eksen Cephesinden yapılan yazılı açıklamada ise yolsuzluğa ve haklarının ellerinden alınmasına karşı çıkan Irak halkını desteklemek için meclisteki çalışmalarını askıya aldıkları ifade edildi.

Açıklamada ayrıca meclis komisyonlarının nasıl oluşturulduğu, komisyon başkanlarının nasıl belirlendiği ve çok sayıda yasanın şeffaflık gözetilmeden nasıl çıkarıldığı konusunda da ciddi soruşturma yapılması talep edildi.

Şii lider Sadr, daha önce yaptığı açıklamada, Sairun Koalisyonu milletvekillerinden, "halkın talepleri yerine getirilinceye kadar meclis çalışmalarını askıya almalarını" istemişti.

Sairun Koalisyonunun, 325 sandalyeli Irak Meclisi'nde 54 milletvekili bulunuyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.