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Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 35'e yükseldi
BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle başlayan gösterilerde ölü sayısı 35'e yükseldi.
Genel 04.10.2019, 11:24 04.10.2019, 15:59
BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle başlayan gösterilerde ölü sayısı 35'e yükseldi.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 35'e, yaralı sayısı ise 2 bin 433'e yükseldi.
Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.
Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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