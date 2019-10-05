Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
- Irak'ın kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Genel 05.10.2019, 09:43
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 17 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51 oldu.
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