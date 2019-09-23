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Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genel 23.09.2019, 00:00 23.09.2019, 16:24
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.”

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#terörist #pkk #hava harekatı #ırak #Milli Savunma Bakanlığı
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