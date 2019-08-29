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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

- Pençe Harekatı ile koordineli Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait hedefler vuruldu

Genel 29.08.2019, 07:09
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar vuruldu.

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