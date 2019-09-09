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Irak'ın teslim ettiği DEAŞ üyesi tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Irak'ın teslim ettiği terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele...

Genel 09.09.2019, 10:13
Irak'ın teslim ettiği DEAŞ üyesi tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Irak'ın teslim ettiği terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışmada Türk vatandaşı T.A'nın 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere Irak gittiğini tespit etti.

Terör örgütüne üyelikten arama kaydı bulunan T.A Irak güvenlik güçlerince yakalanarak 4 Eylül'de Şırnak yakınlarındaki Habur Sınır Kapısında Türkiye'ye teslim edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli T.A, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. T.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

#deaş #diyarbakır #ırak #tutuklama
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