Son Dakika
Şanlıurfa Valisi Erin, “Terörün kökünü kazımak istiyoruz“
Barış Pınarı Harekatı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YPG/PKK sivilleri hedef alıyor
Akçakale'ye havan mermisi düştü
"Barış Pınarı Harekatı’nda 109 terörist etkisiz hale getirildi"
Barış Pınarı Harekatı 2.nci gününde

‏Irak'ta aylar sonra Eğitim Bakanı belirlendi

- Kabinede aylardır boş olan Eğitim Bakanlığı koltuğu için aday gösterilen Suha Halil Hüseyin, Irak Meclisinde güvenoyu aldı

Genel 10.10.2019, 18:30
‏Irak'ta aylar sonra Eğitim Bakanı belirlendi

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisi aylardır vekaleten yürütülen Eğitim Bakanlığına Suha Halil Hüseyin'i seçti.

Başbakan Adil Abdulmehdi liderliğindeki hükümette uzun süredir boş olan Eğitim Bakanlığı koltuğu için aday gösterilen Suha Halil Hüseyin, Irak Meclisinde güvenoyu aldı.

Abdulmehdi'nin dün yaptığı açıklamayla kabinede revizyona gidileceği mesajı verdiği Irak'ta, bazı bakanlıklar için yeni isimler aday gösterildi.

- Abdulmehdi hükümetinde kısmi revizyon

Bir süre önce istifasını sunan Sağlık Bakanı Alaadin el-Alvan'ın yerine Cafer Allavi, İletişim Bakanı Naim Rubayi'nin yerine Emir Beyatlı (Türkmen), Göç ve Göçmenler Bakanı Nofel Baha Musavi'nin yerine Hena Ammanuayl (Hristiyan), Sanayi Bakanı Abdullah Cuburi'nin yerine ise Abbas Cuburi aday gösterildi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, ülkedeki gösterilerin ardından dün devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, mecliste düzenlenecek oturumda "kabinede revizyona gidilmesi için kendisine yetki verilmesini isteyeceğini" belirtmişti. Abdulmehdi, kabinede yapılacak revizyonun boyutuna ilişkin bilgi vermezken, reform sözünü yinelemişti.

Başkent Bağdat ve ülkenin güney kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi liderliğinde, geçen yıl ekim ayında kurulan hükümette Eğitim Bakanlığı yaklaşık bir yıldır vekaleten yürütülüyordu.

#Suha Halil Hüseyin #Irak meclisi #Irak eğitim bakanı
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@