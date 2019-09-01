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Irak'ta DEAŞ'tan bomba yüklü iki inekle saldırı
- DEAŞ üyesi teröristlerin iki ineğin üzerine yükledikleri bombaları uzaktan kumandayla infilak ettirmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı belirtildi
Genel 01.09.2019, 00:51
IRAK (AA) - Irak'ta DEAŞ üyesi teröristlerin, iki ineğin üzerine yükledikleri bombaları uzaktan kumandayla infilak ettirerek terör saldırısı düzenlediği bildirildi.
Yüzbaşı Ekrem el-Abidi, Diyala vilayetine bağlı Celavla nahiyesinin Islah köyünde gerçekleşen terör eyleminde bir kişinin yaralandığını belirtti.
Her ne kadar Aralık 2017'de ülkenin DEAŞ teröründen kurtarıldığı açıklaması yapılmış olsa da Iraklı yetkililere göre, doğudaki Diyala ve kuzeydeki Selahaddin ve Kerkük vilayetleri arasında abluka altındaki örgüt elemanları ferdi olarak bazı silahlı saldırılarda bulunmaya devam ediyor.
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