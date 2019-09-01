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Irak'ta DEAŞ'tan bomba yüklü iki inekle saldırı

- DEAŞ üyesi teröristlerin iki ineğin üzerine yükledikleri bombaları uzaktan kumandayla infilak ettirmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı belirtildi

Genel 01.09.2019, 00:51
Irak'ta DEAŞ'tan bomba yüklü iki inekle saldırı
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IRAK (AA) - Irak'ta DEAŞ üyesi teröristlerin, iki ineğin üzerine yükledikleri bombaları uzaktan kumandayla infilak ettirerek terör saldırısı düzenlediği bildirildi.

Irak ordusundan yüzbaşı Ekrem el-Abidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ üyesi teröristlerin alışılmadık bir eylemle, iki ineğin üzerine yükledikleri bombaları uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini kaydetti.

Yüzbaşı Ekrem el-Abidi, Diyala vilayetine bağlı Celavla nahiyesinin Islah köyünde gerçekleşen terör eyleminde bir kişinin yaralandığını belirtti.

Her ne kadar Aralık 2017'de ülkenin DEAŞ teröründen kurtarıldığı açıklaması yapılmış olsa da Iraklı yetkililere göre, doğudaki Diyala ve kuzeydeki Selahaddin ve Kerkük vilayetleri arasında abluka altındaki örgüt elemanları ferdi olarak bazı silahlı saldırılarda bulunmaya devam ediyor.

#deaş #ırak #terör eylemi
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