Son Dakika
Futbol: Süper Lig - Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 0
Maçın ardından Tamer Tuna'ın Açıklamaları
PSG, sahasında farklı kazandı
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonasında 2 gümüş
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı

Irak'ta göstericiler bazı siyasi partilerin ofislerini ateşe verdi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde göstericilerin bazı siyasi partilerin ofislerini ateşe verdikleri belirtildi.Zikar Polis Müdürlüğü görevlisi Hüseyin Muhaymid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski başbakanlardan Nuri...

Genel 05.10.2019, 21:34
Irak'ta göstericiler bazı siyasi partilerin ofislerini ateşe verdi
banner63

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde göstericilerin bazı siyasi partilerin ofislerini ateşe verdikleri belirtildi.

Zikar Polis Müdürlüğü görevlisi Hüseyin Muhaymid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu, Ammar el-Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Hareketi ve Komünist Partisi ofisleri ile bir milletvekilinin ofisinin göstericiler tarafından ateşe verildiğini söyledi.

Muhaymid, sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle yangınların söndürüldüğünü ifade etti.

- Haşdi Şabi gruplarının binaları da ateşe verildi

Öte yandan, güvenlik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Zikar'da İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii Badir Tugaylar ile Seraya el-Horasani Hareketinin ofisleri de yakıldı.

Göstericilerden Semir el-Halid, ofislerin, eylemcilere ateş açılmasına tepki olarak yakıldığını söyledi.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.


#ırak #Parti ofisleri #zikar
Yorumlar (0)
15°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Galatasaray 7 10
8. Trabzonspor 6 9
9. Sivasspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Balıkesirspor 7 13
2. Akhisar Bld.Spor 7 13
3. Fatih Karagümrük 7 12
4. Altay 7 12
5. Bursaspor 7 12
6. Ümraniye 6 11
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 7 11
10. Levante 8 11
11. Eibar 8 9
12. Real Valladolid 7 9
13. Real Betis 8 9
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 8 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@