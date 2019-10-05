Irak'ta göstericiler bazı siyasi partilerin ofislerini ateşe verdi
BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde göstericilerin bazı siyasi partilerin ofislerini ateşe verdikleri belirtildi.Zikar Polis Müdürlüğü görevlisi Hüseyin Muhaymid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski başbakanlardan Nuri...
BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde göstericilerin bazı siyasi partilerin ofislerini ateşe verdikleri belirtildi.
Zikar Polis Müdürlüğü görevlisi Hüseyin Muhaymid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu, Ammar el-Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Hareketi ve Komünist Partisi ofisleri ile bir milletvekilinin ofisinin göstericiler tarafından ateşe verildiğini söyledi.
Muhaymid, sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle yangınların söndürüldüğünü ifade etti.
Öte yandan, güvenlik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Zikar'da İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii Badir Tugaylar ile Seraya el-Horasani Hareketinin ofisleri de yakıldı.
Göstericilerden Semir el-Halid, ofislerin, eylemcilere ateş açılmasına tepki olarak yakıldığını söyledi.
Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.
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