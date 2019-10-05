Irak'ta göstericiler bazı siyasi partilerin ofislerini ateşe verdi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde göstericilerin bazı siyasi partilerin ofislerini ateşe verdikleri belirtildi.

Zikar Polis Müdürlüğü görevlisi Hüseyin Muhaymid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu, Ammar el-Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Hareketi ve Komünist Partisi ofisleri ile bir milletvekilinin ofisinin göstericiler tarafından ateşe verildiğini söyledi.

Muhaymid, sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle yangınların söndürüldüğünü ifade etti.

- Haşdi Şabi gruplarının binaları da ateşe verildi

Öte yandan, güvenlik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Zikar'da İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii Badir Tugaylar ile Seraya el-Horasani Hareketinin ofisleri de yakıldı.

Göstericilerden Semir el-Halid, ofislerin, eylemcilere ateş açılmasına tepki olarak yakıldığını söyledi.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.