Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti.Irak devlet televizyonunun haberine göre, Başbakan Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitiren...
Genel 09.10.2019, 20:15
BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti.
Irak devlet televizyonunun haberine göre, Başbakan Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitiren siviller ve güvenlik güçleri için yarından itibaren 3 gün süreyle yas ilan etti.
Bağdat ve ülkenin güney kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.
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