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Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti.Irak devlet televizyonunun haberine göre, Başbakan Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitiren...

Genel 09.10.2019, 20:15
Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
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BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Başbakan Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitiren siviller ve güvenlik güçleri için yarından itibaren 3 gün süreyle yas ilan etti.

Abdulmehdi'nin ayrıca ilerleyen saatlerde halka hitap edeceği bildirildi.

Bağdat ve ülkenin güney kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.


#Başbakan Adil Abdülmehdi #gösteriler #ırak #YAŞ
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