Irak'ta gösterilerin ardından yolsuzlukla mücadele hız kazandı
BAĞDAT (AA) - Irak'ta yolsuzlukla mücadele edilmesi taleplerinin dile getirildiği gösteri dalgası sonrası aralarında bakan ve bakan vekillerinin de bulunduğu 9 kişinin yolsuzluk dosyası yargıya gönderildi.Irak Başbakanlık Basın Ofisinden...
BAĞDAT (AA) - Irak'ta yolsuzlukla mücadele edilmesi taleplerinin dile getirildiği gösteri dalgası sonrası aralarında bakan ve bakan vekillerinin de bulunduğu 9 kişinin yolsuzluk dosyası yargıya gönderildi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlığa bağlı Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Konseyi, aralarında bakan, bakan vekilleri ve valilerin de bulunduğu 9 devlet yetkilisinin yaptıkları yolsuzlukları içeren dosyaları yargıya sevk etti.
Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Konseyi, geçen yıl ekim ayında göreve gelen Başbakan Adil Abdulmehdi tarafından kurulmuştu.
Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde 1 Ekim'de işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle başlayan gösterilerde, yolsuzlukla mücadele talepleri de dile getiriliyordu.
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